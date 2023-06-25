В матче молодежек Швейцарии и Италии стоит присмотреться к угловым и карточкам

Молодежный Евро набирает обороты. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года, и сборные Швейцарии и Италии сыграют в 19:00 (МСК).

Итальянцы выступают в роли фаворитов, на их победу выставлен коэффициент в 1.95, на победу Швейцарии – 3.80.

При этом есть несколько интересных трендов в смолл-маркетах на игру:

Тотал больше 4.5 желтых карточек сыграл в 10 из 11 последних матчей сборной Италии – 1.90.

Италия U-21 забивает в 1-м тайме в 8 из 9 последних матчей – 1.75.

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