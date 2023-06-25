В матче молодежек Швейцарии и Италии стоит присмотреться к угловым и карточкам

Теги сборная Италии U-21 сборная Швейцарии U-21 Ставки на спорт Евро U-21 2023 Ставки на футбол Ставки

Молодежный Евро набирает обороты. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года, и сборные Швейцарии и Италии сыграют в 19:00 (МСК).

Итальянцы выступают в роли фаворитов, на их победу выставлен коэффициент в 1.95, на победу Швейцарии – 3.80. 

При этом есть несколько интересных трендов в смолл-маркетах на игру: 

Тотал больше 4.5 желтых карточек сыграл в 10 из 11 последних матчей сборной Италии – 1.90.

Италия U-21 забивает в 1-м тайме в 8 из 9 последних матчей – 1.75.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий