В матче молодежек Швейцарии и Италии стоит присмотреться к угловым и карточкам
Молодежный Евро набирает обороты. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года, и сборные Швейцарии и Италии сыграют в 19:00 (МСК).
Итальянцы выступают в роли фаворитов, на их победу выставлен коэффициент в 1.95, на победу Швейцарии – 3.80.
При этом есть несколько интересных трендов в смолл-маркетах на игру:
Тотал больше 4.5 желтых карточек сыграл в 10 из 11 последних матчей сборной Италии – 1.90.
Италия U-21 забивает в 1-м тайме в 8 из 9 последних матчей – 1.75.
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