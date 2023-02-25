БК LEON стала генеральным партнером ФК “Уфа”

Букмекерская компания LEON стала генеральным партнером футбольного клуба «Уфа». Об этом было объявлено на пресс-конференции, которая состоялась 25 февраля в пресс-центре домашнего стадиона ФК «Уфа».

Договор включает в себя большое количество опций. Логотип букмекера появится на игровой форме и будет интегрирован в брендинг домашнего стадиона клуба.

Помимо визуальной представленности Букмекерская Компания LEON планирует реализовывать свои активации на домашних матчах клуба, которые будут ориентированы на то, чтобы поход на футбол для болельщиков становился интереснее. Также особое внимание партнеры планируют уделить digital-активациям: спецпроектам в СМИ и розыгрышах в соцсетях.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов:

«Всем добрый день! У нас очень хорошее настроение. Мы начали работу с букмекерской компанией LEON. Для нас это честь. Надеюсь, все трудности преодолеем вместе. Надеемся на долгое сотрудничество. Мы умеем дружить и делать хорошие вещи. Уверен, что новый партнер это оценит»

Пресс-атташе БК LEON Никита Альбинский:

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с футбольным клубом «Уфа». Это команда с большой историей и пулом лояльной аудитории. У нас большие планы на совместную работу. Самое важное сейчас подобрать рабочие инструменты, которые помогут достигнуть поставленных целей. Мы видим заинтересованность со стороны клуба, что является положительным моментом. Уверен, что это будет плодотворное сотрудничество для обеих сторон».