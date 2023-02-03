Последний шанс «Барыса», битва за посев и сражение лидеров конференций

Первая пятница февраля до предела насыщена важными событиями в Континентальной хоккейной лиге. За чем следить, на что ставить.

КХЛ. Регулярный чемпионат, «Динамо» (Москва) – «Барыс» (Астана)

3 февраля, 22:30 (время Астаны)

Клуб из столицы Казахстана продолжает свое зубодробительное выездное турне матчем против московского «Динамо». Поражение от «Ак Барса» точно не добавило хоккеистам из Астаны положительных эмоций, а их перспективы на попадание в Кубок Гагарина после проигрыша в Казани стали еще более призрачными.

Перед «бело-голубыми» проблема выхода в плей-офф не стоит, однако это не значит, что у «динамовцев» не осталось турнирных задач на регулярное первенство. Для любой команды важно попасть в первую четверку своей конференции, чтобы хотя бы в первом раунде КГ иметь преимущество своего льда. И подопечные Алексея Кудашова в этом плане – не исключение. Но им срочно нужно выбираться из кризиса.

Из четырех последних матчей «регулярки» «Динамо» выиграло лишь один, причем в овертайме. И эта победа пришлась на гостевую встречу с… «Барысом». В родных стенах москвичи, судя по коэффициентам Olimpbet, также имеют больше шансов на благоприятный исход, чем их соперник: П1 – 1.75, Х – 4, П2 – 4.39.

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ЦСКА (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа)

3 февраля, 22:30

Параллельно с матчем «Динамо» – «Барыс» в Москве будет проходить сражение между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым». «Армейцы» – прямые конкуренты «бело-голубых» в борьбе за более высокий посев в плей-офф от Западной конференции. Уфимцы решают схожие задачи на Востоке, заочно соперничая с «Металлургом» и «Авангардом».

Примечательно, что в сезоне-2022/23 эти команды друг с другом еще не встречались, зато проведут два матча за короткий срок – уже 7-го февраля они сыграют также в Уфе. Если взглянуть на историю их взаимоотношений, то в последнее время в нем прослеживается любопытная закономерность: начиная с чемпионата-2017/18 ни одной из сторон не удалось победить хотя бы дважды подряд.

Предыдущее рандеву ЦСКА и СЮ завершилось в пользу уфимцев. Выходит, настал черед выигрывать «армейцам»? Эксперты из Olimpbet тоже считают «красно-синих» фаворитом предстоящего противостояния: П1 – 1.87, Х – 3.89, П2 – 3.89.

СКА (Санкт-Петербург) – «Ак Барс» (Казань)

3 февраля, 22:30

Но главная битва хоккейного вечера пятницы в КХЛ состоится, несомненно, на берегах Невы: СКА в Санкт-Петербурге примет «Ак Барс». Между собой будут сражаться лидеры конференций, которые уже гарантировали себе участие в плей-офф, где, впрочем, не смогут встретиться раньше финала.

Но это не значит, что у противников не осталось мотивации на регулярное первенство. Питерским «армейцам» необходимо приходить в себя после трех кряду поражений, два из которых были домашними. А казанцы еще не обеспечили себе итоговое лидерство на Востоке, поэтому для них важно каждое набранное очко.

Аналитики Olimpbet считают, что у хозяев заметно больше шансов на победу: П1 – 1.89, Х – 3.9, П2 – 3.8. Однако не лишним будет напомнить, что в десяти подряд матчах «Ак Барс» неизменно брал у СКА хотя бы одно очко. В последний раз «армейцы» обыгрывали «барсов» в основное время более четырех лет назад. А первая встреча текущего сезона завершилась в пользу казанцев со счетом 5:2.

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