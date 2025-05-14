У ЦСКА в 6 раз меньше шансов на проход в сравнении с «Зенитом»
ЦСКА и «Зенит» сойдутся в ответном матче FONBET Кубка России.
На кону выход в большой финал, где уже будет определяться обладатель трофея.
В Санкт-Петербурге «Зенит» выиграл со счетом 2:0. Ответный матч пройдет в Москве.
ЦСКА будет трудно отыграть отставание. FONBET дает коэффициент 6,40 на проход москвичей. На «Зенит» можно поставить с 1,12.
Но ответный матч можно воспринимать как вещь в себе. Коэффициент на победу ЦСКА в основное время – 2,30. На «Зенит» – 3,30.
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