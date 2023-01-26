БЕТСИТИ подарит фрибеты тем, кто ставил на «Ювентус»

Букмекер позаботится об игроках, которые сделали ставки и пострадали от наказания «Юве».

По итогам сезона-2022/23 БЕТСИТИ начислит фрибеты всем игрокам, чьи ставки не сыграют из-за снятия с «Ювентуса» 15 очков в Серии А.

Фрибеты будут равны суммам сделанных до 20 января 2023 года ставок. Букмекер учтет одинары, экспрессы и системы, принятые через сайт, мобильное приложение и пункты приема ставок.

Ставки, сделанные после 20 января 2023 года, не учитываются.

Если по итогам текущего сезона Серии А для выигрыша вашей долгосрочной ставки на «Ювентус» будет не хватать 15 очков «Ювентуса» или менее, вы получите фрибет.

Фрибеты будут начислены по итогам текущего сезона Серии А – до 11 июня 2023 года .

Напомним, что 20 января апелляционный суд Федерации футбола Италии (FIGC) постановил снять с «Ювентуса» 15 очков из-за финансовых махинаций. С третьего места клуб опустился на десятую строчку.

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