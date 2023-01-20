Кто же заберет «Australian Open»? 

Как и всегда, начало года для любителей тенниса ассоциируется с турниром в Австралии. Пока все дружно ждут наступления тепла и конец зимы, жаркие корты в Мельбурне принимают сильнейших теннисистов со всей планеты. Открытый Чемпионат Австралии – это первый из четырех турниров Большого шлема. Ежегодно соревнование преподносит яркие матчи, этот розыгрыш также не является исключением.

В Австралию приехало множество именитых спортсменов. Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Хуберт Гуркач, Александр Зверев и другие уже провели свои первые матчи и готовятся ко второму туру. Интригой турнира, как и, в принципе, всего предстоящего 2023 года, станет дуэль между нестареющими Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

Первый бодро провел прошлый сезон, выиграв на полях Ролан Гарроса и предыдущего чемпионата Австралии. Но, в последствии, старые травмы дали о себе знать. Остаток года был провальным, ведь Рафа не смог хорошо выступить на двух оставшихся турнирах Большого шлема. Смог ли залечить свои “раны” испанский ветеран? В первом туре, его ожидал молодой британец Джек Дрейпер, который даже навязал борьбу, забрав один сет. Итоговый счет 3-1 в пользу Надаля. Аналитики компании 1xBet не сильно верят в Рафаэля и отдают за его победу 11 коэффициентов. Однако, если брать его выступления в отдельных матчах, можно попробовать исход – Тотал сетов 3.5Б, предполагая, что в течение всего турнира у испанца будет проблема в первых двух сетах, где он будет пытаться искать приемлемую для себя игру.

Главный фаворит – Новак Джокович. Серб настолько легендарен, что является лидером по победам в Австралии за всю историю существования турнира. Он выигрывал его 9! раз и идёт за юбилейной победой. Ближайшие преследователи Новака обладают только 6 титулами, к слову, они уже закончили карьеры. Нужно отметить, что серб провел классный 2022 год, но из-за отказа от вакцинации пропустил предыдущий розыгрыш «Australian Open», после чего появилась “жажда” на победы. Джокович начал ездить на множество турниров и выигрывать один за одним. Стоит отметить, что он впервые побывал в столице Казахстана, Астане, на одноименном турнире. Победа на «Astana Open» стала одной из 5 за прошлый сезон. Год также начался удачно. Победа на турнире в Аделаиде за неделю до Australian Open позволила ему сравняться с Надалем по количеству трофеев за карьеру (92). Аналитики предлагают взять победу серба за 1.72. Предположить как будет заканчиваться каждый матч невозможно, но у Новака есть привычка отдавать первый сет в решающих стадиях. Вариант с точным счетом по сетам 3-1 в пользу Джоковича очень интересный на четверть- и полуфиналы.

Говоря об остальных фаворитах турнира, выделяются также два человека. В первую очередь, Даниил Медведев и Каспер Рууд.

Даниил уже зарекомендовал себя как первоклассный теннисист, выступающий уверенно в течение всего соревнования, но у россиянина есть особенность, с которой он сталкивается в полуфиналах и финалах турниров – его нервозность проявляется в самый критичный момент, что не позволяет выигрывать крупные турниры, хотя он частый гость в финалах. Данная нестабильность не даёт аналитикам шансов уменьшить его коэффициент на победу в турнире. Они дают 5.5 на завоевание титула.

Норвежец Каспер Рууд прилично набрал ход в последний год карьеры. Будучи финалистом двух турниров Большого шлема, а также ряда других соревнований, позволило ему забраться на 3-ю строчку мирового рейтинга ATP. Сам Каспер надежд на турнир не питает, говоря, что не ставит себе задачу прохождения в финал. Скромный норвежец получает от аналитиков 1xBet щедрые 26 коэффициентов на победу в турнире.

Нынешний розыгрыш открытого Чемпионата Австралии уже преподнес кое-какие сенсации и новости.

Сначала из гонки за Большой шлем выбыл первый номер посева Пабло Алькарас. У него имелась травма, не позволившая ему участвовать в турнире. Первый тур запомнился некоторыми матчами-сюрпризами. Если поражением Станислава Вавринки никого уже не удивишь, то вот победой Энди Маррея над одним из фаворитов чемпионата вполне. Из турнира вылетел Маттео Берреттини. Итальянец проиграл британцу со счётом 2-3. К сожалению, единственный казахстанский представитель также выбыл. Александр Бублик встретился с испанцем Давидовичем Фокиной, проиграв тому в напряженном поединке со счетом 2-3. Казахстанец оформил 20 эйсов, но это не помогло ему выйти победителем в данной встрече.

Первый Турнир Большого Шлема был успешно начат, и все ожидают незабываемый теннис. Чемпионат Австралии закончится 28 января. В течение всего турнира Вы можете смотреть трансляции матчей и поддерживать своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций компанией 1xBet.