Через две недели BetBoom раздаст 1 000 000 фрибетов. Акция действует не только для новичков
В Мельбурне начался Australian Open − первый в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема». В списке участников много россиян − Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и другие. Чтобы просмотр игр был интереснее, BetBoom запустил «Теннисную гонку», в которой разыграет 1 миллион фрибетов!
Что нужно делать?
- Зарегистрируйся или зайди в свой аккаунт на BetBoom
- Нажми на кнопку «Принять участие» на лендинге https://betboom.ru/actions/aorace
- Делай ставки на теннис в разделе «Спорт» с 16 по 30 января. Сумма может быть любой, но важно, чтобы коэффициент был от 1.30, а тип ставки − ординар или экспресс
- Получай баллы за ставки. Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге участников и больше выигрыш
Как начисляются баллы?
1 балл в рейтинге равен:
- 160 ₽ за ординары
- 50 ₽ за экспресс
Сумма ставок суммируется.
Например, вы поставили по 80 рублей на два ординара. В таком случае вам будет начислен 1 балл (так как общая сумма ставок будет равна 160 рублям).
Как следить за местом в рейтинге?
Рейтинг регулярно обновляется на лендинге акции https://betboom.ru/actions/aorace.
Как распределяются призы?
Призовые фрибеты будут начислены 30 января после 15:00 мск в зависимости от места в рейтинге:
- 1 место − 100 000 фрибетов
- 2 − 80 000 фрибетов
- 3 − 70 000 фрибетов
- 4-10 − 40 000 фрибетов
- 11-20 − 25 000 фрибетов
- 21-30 − 12 000 фрибетов
- 31-50 − 5 000 фрибетов
Подробности на лендинге https://betboom.ru/actions/aorace.