Через две недели BetBoom раздаст 1 000 000 фрибетов. Акция действует не только для новичков

В Мельбурне начался Australian Open − первый в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема». В списке участников много россиян − Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и другие. Чтобы просмотр игр был интереснее, BetBoom запустил «Теннисную гонку», в которой разыграет 1 миллион фрибетов!

Что нужно делать?

Зарегистрируйся или зайди в свой аккаунт на BetBoom Нажми на кнопку «Принять участие» на лендинге https://betboom.ru/actions/aorace Делай ставки на теннис в разделе «Спорт» с 16 по 30 января. Сумма может быть любой, но важно, чтобы коэффициент был от 1.30, а тип ставки − ординар или экспресс Получай баллы за ставки. Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге участников и больше выигрыш

Как начисляются баллы?

1 балл в рейтинге равен:

160 ₽ за ординары

50 ₽ за экспресс

Сумма ставок суммируется.

Например, вы поставили по 80 рублей на два ординара. В таком случае вам будет начислен 1 балл (так как общая сумма ставок будет равна 160 рублям).

Как следить за местом в рейтинге?

Рейтинг регулярно обновляется на лендинге акции https://betboom.ru/actions/aorace.

Как распределяются призы?

Призовые фрибеты будут начислены 30 января после 15:00 мск в зависимости от места в рейтинге:

1 место − 100 000 фрибетов

2 − 80 000 фрибетов

3 − 70 000 фрибетов

4-10 − 40 000 фрибетов

11-20 − 25 000 фрибетов

21-30 − 12 000 фрибетов

31-50 − 5 000 фрибетов

Подробности на лендинге https://betboom.ru/actions/aorace.