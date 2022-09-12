Максим Лебедев сделал прогноз на матч «Северсталь» – СКА

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев поделился ожиданиями от матча «Северсталь» – СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«С одной стороны, СКА пока не потерял в чемпионате ни одного очка. Армейцы выиграли все четыре проведенных матча, причем как минимум три из четырех обыгранных соперников были одной или близкой к питерцам „ценовой“ категории – „Салават“, „Авангард“ и московское „Динамо“. Безусловно, у каждого из них налицо определенные проблемы, но со всеми СКА сумел разобраться. С другой стороны, ни одна из этих побед не была такой уж убедительной, и питерцам пришлось долго перегибать каждого из соперников, прежде чем тот сломался. Кроме того, не будем забывать, что все это были домашние матчи для СКА, а как подопечные Ротенберга будут выглядеть на выезде, мы пока еще не знаем.

А вот „Северстали“, похоже, наплевать и на „весовую категорию“ соперника, и на место проведения матча. У Андрея Разина получилась в хорошем смысле наглая и беспринципная команда. И хоть она разок проиграла, скажем честно: судьи в Екатеринбурге делов тогда наворотили.

То есть налицо определенное „равенство потенциалов“, и в таких случаях остается обращаться к статистике личных встреч. А она хозяев однозначно хоронит. Потому что в десяти последних междусобойчиках, прошедших в Череповце, „Северсталь“ победила лишь однажды. При этом разница заброшенных и пропущенных в этих десяти матчах – 37:15 в пользу, естественно, СКА, который победил девять раз.

Таким образом, на выходе мы имеем победу СКА с вероятностью 90% и со счетом 3,7:1,5 в их пользу. Такой усредненный счет позволяет сделать вывод об армейской победе в основное время, а также о возможном тотале, который вряд ли будет превышать 6,5», – считает Лебедев.

Поставить на П2 + ТМ 6,5 можно с коэффициентом 2.55 в «1хСтавке».

Предстоящая встреча состоится 12 сентября в 19:30 по московскому времени.

Источник: РБ