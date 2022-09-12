Минское «Динамо» забрасывает как минимум две шайбы в восьми матчам КХЛ подряд. Впереди матч с «Ак Барсом»

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12 сентября «Ак Барс» примет на своем льду минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

Минский клуб забрасывает как минимум две шайбы в последних восьми матчах в рамках КХЛ, при этом выиграл три из четырех встреч на старте текущего сезона (правда, «Барыс» одолели лишь в овертайме). 

Отметим, что в текущем сезоне «Ак Барс» пропускал дважды только от московского «Динамо» в первом туре, однако статистика личных встреч на стороне белорусского клуба: забрасывают как минимум две шайбы в шести последних личных встречах, а последние две и вовсе выиграли. 

Поставить на ИТ «Динамо» Минск больше 1,5 можно с коэффициентом 1.76 в «Бетсити»

Предстоящая встреча начнется в 19:00 по Москве.

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