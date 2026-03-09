Блок-шот Вячеслава Зайцева и данк Джалена Рейнольдса – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов недели. На первых местах в Топ-10 матчей 2-8 марта оказались данк Террелла Картера («Бетсити Парма »), блок-шот Вячеслава Зайцева (МБА-МАИ ) и данк Джалена Рейнольдса (УНИКС ).