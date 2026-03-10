  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Трехочковый Гилджес-Александера за 2,7 секунды до конца принес «Оклахоме» победу над «Денвером», 35 очков и 12 подборов Таунса не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Клипперс» и другие результаты
153

НБА. Трехочковый Гилджес-Александера за 2,7 секунды до конца принес «Оклахоме» победу над «Денвером», 35 очков и 12 подборов Таунса не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Клипперс» и другие результаты

10 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

«Оклахома» обыграла «Денвер» (129:126) благодаря победному трехочковому Шэя Гилджес‑Александера за 2,7 секунды до конца. Действующий MVP сравнялся с Уилтом Чемберленом, оформив 126‑ю подряд игру с 20+ очками. По итогам встречи в активе лидера «Тандер» 35 очков, 9 подборов и 15 передач (14 из 21 с игры, 3 из 7 трехочковых, 4 из 4 штрафных).

«Клипперс» обыграли «Нью-Йорк» (126:118), несмотря на 35 очков и 12 подборов Карла-Энтони Таунса (13 из 17 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 6 из 8 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoНБА
результаты
logoКливленд
logoФиладельфия
logoОклахома-Сити
logoЮта
logoГолден Стэйт
logoМемфис
logoДенвер
logoНью-Йорк
logoКлипперс
logoБруклин
153 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Один игрок 32очка 3из6 трёх, 5из6 штрафных, 28 подборовассистовстиловблоков, 3потери
другой 35очков 3из5 трёх, 4из4 штрафных, 27 подборовассистовстиловблоков, 0потерь

Зачётно.
Ответ vufer
Один игрок 32очка 3из6 трёх, 5из6 штрафных, 28 подборовассистовстиловблоков, 3потери другой 35очков 3из5 трёх, 4из4 штрафных, 27 подборовассистовстиловблоков, 0потерь Зачётно.
Да, матч зрелищный получился. 2 топ игрока мира на данный момент
Ответ Xellos
Да, матч зрелищный получился. 2 топ игрока мира на данный момент
Через пару лет некий француз мясцом и опытом обрастёт - вмешается. Но пока да, двое лучших.
Добрый вечер, коллеги по баскетболу.
Хочу поболеть за симпатичную команду - Денвер, и трудягу Йокича.

Всем добра!
Ответ Хороший Человек_1117088354
Добрый вечер, коллеги по баскетболу. Хочу поболеть за симпатичную команду - Денвер, и трудягу Йокича. Всем добра!
Комментарий скрыт
Великие игроки лучше всего себя чувствуют в самые драматичные моменты,хладнокровие их не подводит.Только близорукие считают Шэя продавцом штрафных и не видят в нем несгибаемого лидера.Без больших и всегда полезного в клатче Лехи-лысого ,без второй звезды Джея Даба, сдюжили против сильного и принципиального соперника, за которого вышли и якобы хромой Джамал и вечно досаждающий Окле Гордон .Это был суперматч.Хочется отметить Джея Уила,несмотря на ошибки,это один из лучших матчей в его карьерк.Важная черта чемпионской команды и гения Прести-взаимозаменяемость лидеров.
Царский подгон, конечно, сделал Мори Оклахоме, отдав Маккейна
Шай сегодня не контрился, он бы и со своей половины на победу попал. Денвер... Фиг знает. С каждым клатчем все больше сомнений в их перспективах в ПО
Ещё раз отмечу бесполезность Кэма Джонсона. Надо 100% сливать летом для переподписание Уотсона
Ответ Xellos
Ещё раз отмечу бесполезность Кэма Джонсона. Надо 100% сливать летом для переподписание Уотсона
Тоже про него писал не первый раз, открытые мало забивает, когда сам с кем-то разыгрывает комбинацию вечно скидывает мяч в неудобную позицию напарнику, да и сам мало завершает. Думал, что хуже Портера не будет, а нет, кажись лучше бы тот был
Ответ Xellos
Ещё раз отмечу бесполезность Кэма Джонсона. Надо 100% сливать летом для переподписание Уотсона
Наверное это уже все отметили, самый неудачный трейд в межсезонье, хорошо хоть Портера скинули за него :)
ШГА в прошлом матче решающий против Грина, сейчас 2 трехи в клатче, отец конечно
Ответ paha
ШГА в прошлом матче решающий против Грина, сейчас 2 трехи в клатче, отец конечно
Не просто так лидер по очкам в клатче.
Шэй - MVP!!!
И это играя без Холмгрена, Хартенштайна, ДжейДаба и Карузо.
Всухую закрыли сезонную серию с Денвером (3-0)

P. S. И я благодарю судью, что правильно разрулил ситуацию и дал те фолы (а то понеслось бы потом).
Ответ sfrrrR
Шэй - MVP!!! И это играя без Холмгрена, Хартенштайна, ДжейДаба и Карузо. Всухую закрыли сезонную серию с Денвером (3-0) P. S. И я благодарю судью, что правильно разрулил ситуацию и дал те фолы (а то понеслось бы потом).
Благодарил бы ты судью, если бы матч закончился иначе?
Ответ GlassEye
Благодарил бы ты судью, если бы матч закончился иначе?
Это из уже серии всем известного литературного эвфемизма про бабушку и дедушку, но я не буду это говорить, потому что там в оригинале там не очень красивые слова. А я просто порадуюсь победе. Сильно не грусти только - и у тебя когда-нибудь будет праздник на душе.
А можно , чтобы Окла с Денвером почаще играли) Что не игра, то зрелище.
Такое ощущение, что ГСВ ждали того, что Юта будет ещё и в своё кольцо мячи забрасывать 🤨
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
25 минут назад
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Донован Митчелл и Зайон Уильямсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:17Видео
Тайриз Халибертон: «Теперь верю, что Уилт Чемберлен набрал «сотню»
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
11 минут назад
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
46 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Владислав Коновалов о поражении от «Автодора»: «Гости собрали не так много подборов, но они были решающими»
вчера, 19:55
Стипе Кулиш: «После ухода Хаджибеговича нам нужно заново выстроить систему игры»
вчера, 19:25
Рекомендуем