НБА. Трехочковый Гилджес-Александера за 2,7 секунды до конца принес «Оклахоме» победу над «Денвером», 35 очков и 12 подборов Таунса не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Клипперс» и другие результаты

10 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

«Оклахома» обыграла «Денвер » (129:126) благодаря победному трехочковому Шэя Гилджес‑Александера за 2,7 секунды до конца. Действующий MVP сравнялся с Уилтом Чемберленом, оформив 126‑ю подряд игру с 20+ очками. По итогам встречи в активе лидера «Тандер» 35 очков, 9 подборов и 15 передач (14 из 21 с игры, 3 из 7 трехочковых, 4 из 4 штрафных).

«Клипперс » обыграли «Нью-Йорк » (126:118), несмотря на 35 очков и 12 подборов Карла-Энтони Таунса (13 из 17 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 6 из 8 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.