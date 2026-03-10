НБА. Трехочковый Гилджес-Александера за 2,7 секунды до конца принес «Оклахоме» победу над «Денвером», 35 очков и 12 подборов Таунса не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Клипперс» и другие результаты
10 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
«Оклахома» обыграла «Денвер» (129:126) благодаря победному трехочковому Шэя Гилджес‑Александера за 2,7 секунды до конца. Действующий MVP сравнялся с Уилтом Чемберленом, оформив 126‑ю подряд игру с 20+ очками. По итогам встречи в активе лидера «Тандер» 35 очков, 9 подборов и 15 передач (14 из 21 с игры, 3 из 7 трехочковых, 4 из 4 штрафных).
«Клипперс» обыграли «Нью-Йорк» (126:118), несмотря на 35 очков и 12 подборов Карла-Энтони Таунса (13 из 17 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 6 из 8 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
153 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
другой 35очков 3из5 трёх, 4из4 штрафных, 27 подборовассистовстиловблоков, 0потерь
Зачётно.
Хочу поболеть за симпатичную команду - Денвер, и трудягу Йокича.
Всем добра!
И это играя без Холмгрена, Хартенштайна, ДжейДаба и Карузо.
Всухую закрыли сезонную серию с Денвером (3-0)
P. S. И я благодарю судью, что правильно разрулил ситуацию и дал те фолы (а то понеслось бы потом).