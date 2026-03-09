Андреас Обст официально продлил контракт с «Баварией» до 2029 года

Андреас Обст официально подписал новый долгосрочный контракт с «Баварией». Как сообщил клуб, 29-летний защитник продлил соглашение до 2029 года.

Обст проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 15,5 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за игру. Его показатели реализации: 49,5% с игры, 40,8% из-за дуги и 89,2% с линии штрафных.

Новое соглашение подчеркивает намерение «Баварии» сохранить костяк и оставаться конкурентоспособной на высшем европейском уровне в ближайшие сезоны.