Тримбл, Ищенко, Зайцев, Роберсон и Эллис – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 2 – 8 марта в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА) и Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ), атакующий защитник Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), форвард Андре Роберсон («Зенит»), а также центровой Октавиус Эллис («Уралмаш»).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем