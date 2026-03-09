Дрэймонд Грин о династии «Уорриорз»: «Стеф Карри – главный, но без меня всего этого не было бы»

Дрэймонд Грин о династии «Уорриорз»: Карри – главный, но без меня ее бы не было.

Дрэймонд Грин считает, что эпоха доминирования «Уорриорз» не случилась бы без него.

«Стеф Карри – главный. В мире нет человека, который был бы более твердо убежден в этом, чем я. Но посмотрите на Майкла Джордана – у него был Скотти Пиппен , был Деннис Родман . Я никогда не буду Стивом Джобсом – это роль Стефа. Но могу с гордостью сказать: все это не построилось бы без меня», – заявил Грин в подкасте Unguarded.

Четырехкратный чемпион НБА проводит 14-й сезон в «Голден Стэйт», набирая в среднем 8,6 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи за игру. «Уорриорз» с результатом 32-31 занимают восьмое место на Западе.