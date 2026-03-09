11

Дрэймонд Грин о династии «Уорриорз»: «Стеф Карри – главный, но без меня всего этого не было бы»

Дрэймонд Грин считает, что эпоха доминирования «Уорриорз» не случилась бы без него.

«Стеф Карри – главный. В мире нет человека, который был бы более твердо убежден в этом, чем я. Но посмотрите на Майкла Джордана – у него был Скотти Пиппен, был Деннис Родман. Я никогда не буду Стивом Джобсом – это роль Стефа. Но могу с гордостью сказать: все это не построилось бы без меня», – заявил Грин в подкасте Unguarded.

Четырехкратный чемпион НБА проводит 14-й сезон в «Голден Стэйт», набирая в среднем 8,6 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи за игру. «Уорриорз» с результатом 32-31 занимают восьмое место на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Unguarded
Было или не было, этого сказать никто не сможет, но то что Зелёный составлял костяк династии это неоспоримый факт. Был всегда игроком стартовой пятерки, соответственно внёс свой вклад в династию.
Ну и в чем он не прав
Дреймонд Грин - прекрасный игрок, если смотреть чисто по баскетбольным метрикам. Проблема зелёного была именно в его внебаскетбольных приколах, из-за которых фронт-офис вечно искал ему замену, но никак не мог (а очень хотел). Одно дело не иметь игрока из-за травм, совсем другое дело не иметь игрока на паркете из-за выкидонов самого игрока. Доиграться до того, что тебя на ковер вызывает сам Адам Сильвер, это да, надо умудриться. Пару потенциально хороших сезонов он точно своим поведением заруинил под корню. Да и ситуация с Пулом, в котором он виноват на все 110%, очков к его карме не прибавляет, ситуация с Дюрентом та же. Бесспорно, благодаря его стараниям в частности Карри сейчас 4-кратный чемпион. Но благодаря его же стараниям он ЛИШЬ 4-кратный. И это тоже сложно отрицать. Самый своеобразный персонаж в истории ГСВ, и похвалить есть за что, но и хейт в его адрес абсолютно понятен даже фанатам войнов
