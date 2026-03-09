Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»

Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.

«Маниса» дома уступила «Анадолу Эфесу». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 19-2, Бешикташ – 18-3, Бахчешехир – 15-6, Трабзонспор – 15-6, Тюрк Телеком – 13-8, Анадолу Эфес – 13-8, Галатасарай – 12-9, Эсенлер Эрокспор – 12-9, Тофаш – 9-12, Мерсин – 8-13, Меркезефенди – 8-13, Маниса – 7-14, Бурсаспор – 6-15, Петким Спор – 6-15, Каршияка – 4-17, Бююкчекмедже – 3-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.