Эбука Изунду заинтересовал топ-клубы Евролиги после яркого сезона в «Црвене Звезде»

Эбука Изунду может покинуть «Црвену Звезду» этим летом.

Эбука Изунду привлек интерес топ-клубов Евролиги после яркого дебютного сезона в «Црвене Звезде ». Как сообщают источники BasketNews, 29-летний центровой рассматривает возможность остаться в Белграде, но также имеет варианты перехода в другие команды турнира.

Изунду присоединился к «Звезде» в 2025 году по однолетнему контракту с опцией продления еще на один сезон. Успешное выступление быстро повысило его рыночную стоимость. При этом обе стороны имеют право расторгнуть соглашение перед сезоном-2026/27.

В текущем розыгрыше Евролиги Изунду сыграл 26 матчей, набирая в среднем 7,8 очка и 4,2 подбора за 14,3 минуты, реализуя 69,7% бросков и игры.