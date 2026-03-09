Диллон Брукс уверен, что способен сдержать Джеймса Хардена: «Он хочет идти только влево»

Диллон Брукс уверен, что способен сдержать Хардена: Он хочет идти только влево.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс заявил, что способен сдерживать Джеймса Хардена в любой ситуации, и раскрыл слабые стороны звезды «Кливленда ».

«Я могу опекать Джеймса. Такова жизнь. Он не любит силовой баскетбол. Все, что он хочет, – идти влево. В этом направлении он примерно на 90 процентов опаснее. Я знаю, что сейчас будет степ-бэк, знаю, что он будет выпрашивать фол – черт возьми, просто вбрасывая в тебя руки. А когда он идет вправо, то обычно просто отдает передачу», – объяснил Брукс.