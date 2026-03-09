7

Диллон Брукс уверен, что способен сдержать Джеймса Хардена: «Он хочет идти только влево»

Диллон Брукс уверен, что способен сдержать Хардена: Он хочет идти только влево.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс заявил, что способен сдерживать Джеймса Хардена в любой ситуации, и раскрыл слабые стороны звезды «Кливленда».

«Я могу опекать Джеймса. Такова жизнь. Он не любит силовой баскетбол. Все, что он хочет, – идти влево. В этом направлении он примерно на 90 процентов опаснее. Я знаю, что сейчас будет степ-бэк, знаю, что он будет выпрашивать фол – черт возьми, просто вбрасывая в тебя руки. А когда он идет вправо, то обычно просто отдает передачу», – объяснил Брукс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Million Dollaz Worth of Game
7 комментариев
И как Леброн играет ты тоже знаешь... Но унизил тебя дед, даже находясь уже далеко не в лучших кондициях. И Харден положит 20+ очков через тебя спокойно, как семечки щёлкать будет поинты. Ты просто болтун, выигравший за карьеру всего 1 серию ПО.. при том играя в сильной команде, набиравшей по 50+ побед.
Ответ scorp19
Когда за Мемфис был да, но в этом сезоне Финикс унизил ЛАЛ. А Брукс кинул трёху через Леброна, но судьи тогда украли у Финикса победу
Ответ Nbw77785
Леброну 42 год пошёл. Он даже в своей команде уже не первая опция.. Было бы чем гордиться, забил через Леброна, который уже давно не защищается ))
он хочет идти только в стрипуху
Рекомендуем