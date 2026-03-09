Роб Диллингэм: «В «Миннесоте» я начал сомневаться: «А хорош ли я вообще в баскетболе?»

Роб Диллингэм рассказал о трудностях в «Миннесоте».

Роб Диллингэм признался, что нестабильное игровое время в «Миннесоте» подорвало его уверенность в себе. Защитник, обменянный в «Чикаго » в дедлайн, рассказал, что в «Тимбервулвз» сомневался в собственном прогрессе из-за отсутствия возможностей.

«Если ты человек, то, конечно, начинаешь сомневаться в себе, когда каждый день усердно работаешь над чем-то, а реального шанса почти не получаешь. Начинаешь задаваться вопросом: «Черт, а я вообще хорош в баскетболе?» – сказал Диллингэм в интервью The Athletic.

В «Чикаго » ситуация изменилась. В первых 11 матчах за «Буллз» он восемь раз проводил на площадке более 20 минут (в «Миннесоте» лишь однажды превысил этот порог).

«Они помогают мне расти. Здесь все устроено так, что я могу ошибиться, а потом мне объяснят, что делать не стоило и почему этого делать не нужно… Здесь я могу реально играть, учиться, смотреть видеоразбор и анализировать свою игру.

Когда я знаю, что от меня хотят и что мне нужно делать, мне проще помогать команде. Если я действую наугад, это сложно. И мне кажется, с тех пор, как я здесь, тренер Донован отлично справляется с тем, чтобы общаться со мной, объяснять, что, по его мнению, я могу сделать, чтобы остаться в лиге и стать в ней силой», – отметил 21-летний баскетболист.