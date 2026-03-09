«Юта» отчислит Винса Уильямса

«Джаз» отчислят защитника, выбывшего до конца сезона.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Юта» отчислит защитника Винса Уильямса . Ранее 25-летний баскетболист получил разрыв передней крестообразной связки после столкновения с форвардом «Хьюстона» Тари Исоном , из-за чего пропустит остаток сезона.

В текущем регулярном чемпионате сыграл 6 матчей за «Джаз» и 34 за «Гриззлис», набирая в среднем 7,5 очка, 3,9 подбора и 4,2 передачи за 20,5 минуты игрового времени.