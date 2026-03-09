«Юта» отчислит Винса Уильямса
«Джаз» отчислят защитника, выбывшего до конца сезона.
По информации инсайдера Майкла Скотто, «Юта» отчислит защитника Винса Уильямса. Ранее 25-летний баскетболист получил разрыв передней крестообразной связки после столкновения с форвардом «Хьюстона» Тари Исоном, из-за чего пропустит остаток сезона.
В текущем регулярном чемпионате сыграл 6 матчей за «Джаз» и 34 за «Гриззлис», набирая в среднем 7,5 очка, 3,9 подбора и 4,2 передачи за 20,5 минуты игрового времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
Хороший игрок с офигенной передачей и тремя позициями, хотелось бы чтоб закрепился в нба
Сомневаюсь что после кресты его кто-то подпишет. Наверное уйдёт в Европу
Подпишут
А это не он ли конфликтовал с Морантом на видео перед матчей в Европе если не путаю?
