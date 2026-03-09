Никола Йокич: Было бы глупо утверждать, что баскетбол не стал лучше за 30 лет.

Суперзвезда «Денвера » Никола Йокич поделился своим взглядом на эволюцию баскетбола в подкасте X&O’s Chat. Трехкратный MVP отметил, что современный баскетбол естественным образом превосходит игру тридцатилетней давности благодаря развитию тренировок, тактики и технологий.

«Но это не значит, что звезды прошлого не справились бы с современным баскетболом. Я приводил пример, когда обсуждали, смог бы Лэрри Берд играть сегодня, и говорил, что смог бы… Это выдающиеся легенды, которые навсегда останутся в памяти.

Но было бы глупо утверждать, что баскетбол не стал лучше за последние 30 лет. Это все равно что говорить, будто телефоны 30 лет назад были лучше – а это не так, потому что появились технологии, произошла модернизация. Как все развивается, так и баскетбол модернизируется. И точно так же через 20 лет баскетбол будет намного лучше, чем сейчас», – сказал Йокич.