Джаред Маккейн: «Думал, что останусь в «Филадельфии» надолго»

Джаред Маккейн признался, что был удивлен обменом из «Филадельфии» в «Оклахому», поскольку считал, что у него есть все шансы закрепиться в «Сиксерс» на долгий срок.

«Я определенно думал, что это могло сработать. В долгосрочной перспективе я точно считал, что это возможно. Мне нравилось играть с этой командой, это было по‑настоящему весело. И я буду по этому скучать. Так что, безусловно, потенциал там был. Но они приняли лучшее, с их точки зрения, решение, а мне остается с этим смириться и двигаться дальше», – поделился 22-летний защитник.

После обмена Маккейн уверенно проявляет себя в «Оклахоме», в среднем набирая 11,7 очка за 19 минут в 13 матчах.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CBS Sports
Оклахома очень рада такому игроку в своих рядах. Прести в своём репертуаре.
мори чепушила
