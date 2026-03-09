0

Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошел один матч.

«Мега» уверенно разобралась со «Студентски центаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Топ-8

Положение команд: Партизан Сербия – 17-1, Дубай ОАЭ – 16-2, Црвена Звезда Сербия – 14-4, Будучность Черногория – 14-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Клуж Румыния – 10-7, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-10.

Плей-аут

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 9-9, ФМП Сербия – 7-11, Задар Хорватия – 7-11, Борац Чачак Сербия – 7-11, Мега Сербия – 7-11, Илирия Словения – 6-12, КРКА Словения – 6-12, Вена Австрия – 5-13, Студентски центар Черногория – 4-14, Сплит Хорватия – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
