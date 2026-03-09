Дрэймонд Грин резко ответил фанатам, которые хотят его обмена: «Вы были неудачниками до моего прихода»
Дрэймонд Грин жестко ответил болельщикам «Уорриорз», которые требуют его ухода.
Дрэймонд Грин резко ответил болельщикам «Голден Стэйт», которые требуют его обмена.
«Тем настоящим болельщикам «Уорриорз», кто так не считает, – спасибо. А тем, кто так считает, – вы были неудачниками еще до моего прихода. Проклятые вечные неудачники! Если вы так думаете, мне это понятно. Вы никогда по‑настоящему не были частью команды», – сказал Грин в подкасте Unguarded.
Источник: подкаст Unguarded
Моё мнение - его не то, что можно. Его уже нужно менять, он слишком много болтает, он слишком активен вне баскетбольной площадки, при этом он уже никак не покрывает это и закидоны своего характера своей игрой.
Да, он один из важнейших игроков одной из сильнейших команд в истории, но одно дело, держать в команде увенчанного титулами легендарного ветерана, который держит атмосферу в раздевалке и будет ментором для молодёжи, а другое дело держать в раздевалке токсичного вспыльчивого ветерана, который уже не так хорош, как был когда-то, но при этом стал куда психованнее, имеет за спиной очень жёсткий (я бы сказал, недопустимый) косяк, постоянно пропускает игры из-за своих выходок, отвлекается на кучу стороних вещей и не мудро игнорирует критику, а бросается на любого с оскорблениями, что его якобы недостаточно ценят. Да, если бы он впахивал и продолжал играть на том самом уровне весь сезон, то вопросов бы не было, но это уже давно не так.
Владельцам ГС безусловно виднее, что им делать со своей командой, но по мне так тут уже очевидно, что его нужно убирать из команды.