Дрэймонд Грин резко ответил фанатам, которые хотят его обмена: «Вы были неудачниками до моего прихода»

Дрэймонд Грин жестко ответил болельщикам «Уорриорз», которые требуют его ухода.

Дрэймонд Грин резко ответил болельщикам «Голден Стэйт », которые требуют его обмена.

«Тем настоящим болельщикам «Уорриорз», кто так не считает, – спасибо. А тем, кто так считает, – вы были неудачниками еще до моего прихода. Проклятые вечные неудачники! Если вы так думаете, мне это понятно. Вы никогда по‑настоящему не были частью команды», – сказал Грин в подкасте Unguarded.