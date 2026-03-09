15

Крис Финч: «Руди Гобер – явный лидер в гонке за звание «Мистер замок»

Крис Финч: Руди Гобер – явный лидер в гонке за звание «Мистер замок».

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч заявил, что Руди Гобер с большим отрывом лидирует в гонке за звание лучшего оборонительного игрока НБА.

«считаю, что он с большим отрывом лидирует в борьбе за звание «Мистер замок». Его игра в обороне один‑на‑один на протяжении всего сезона была лучшей или одной из лучших в лиге. Он задает тон нашей защите. Показатели «с ним / без него» красноречиво говорят о его значимости… Он выводит нашу защиту на совершенно новый уровень. В обороне он способен на все», – подчеркнул Финч.

Французский центровой уже четырежды получал награду «Лучшего оборонительного игрока года» (2018, 2019, 2021, 2024).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джона Кравчински в соцсети X
А вемби пропустил уже 17 матчей, чтобы финч так уверенно говорил?
Ответ ManOfWar
А вемби пропустил уже 17 матчей, чтобы финч так уверенно говорил?
Вроде как ещё 3 может пропустить
Гобер и так получил статуэток больше, чем заслужил. Больше ему не дадут
А Эдвардс явный МВП. Но награду как всегда получит Конли за лучшего одноклубника
За Вембой больше никого особо из претендентов на награду и не вспомнить
Ответ Ренат Рыбка
За Вембой больше никого особо из претендентов на награду и не вспомнить
Казалось бы, такой худой а за ним никого не видно)
Французский бигмен, ага. Только другой.
Иди лесом, Финч, Вемба dpoy, по играм только может не пролезть. 3 игры может пропустить.
Финч тоже иногда стендапер. Больше никогда Гобер не будет им)
Гобер главный шарлатан в этом вопросе
хоть Стюарту отдайте, только не опять этой палке-копалке
