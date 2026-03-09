Крис Финч: Руди Гобер – явный лидер в гонке за звание «Мистер замок».

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч заявил, что Руди Гобер с большим отрывом лидирует в гонке за звание лучшего оборонительного игрока НБА .

«считаю, что он с большим отрывом лидирует в борьбе за звание «Мистер замок». Его игра в обороне один‑на‑один на протяжении всего сезона была лучшей или одной из лучших в лиге. Он задает тон нашей защите. Показатели «с ним / без него» красноречиво говорят о его значимости… Он выводит нашу защиту на совершенно новый уровень. В обороне он способен на все», – подчеркнул Финч.

Французский центровой уже четырежды получал награду «Лучшего оборонительного игрока года» (2018, 2019, 2021, 2024).