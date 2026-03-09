Влад Голдин провел третью игру в НБА – 2 подбора за 2 минуты в победном матче с «Детройтом»

Голдин сыграл в третьем матче НБА за карьеру.

Центровой «Майами » Влад Голдин принял участие в своем третьем матче НБА .

Россиянин появился на паркете за 2 минуты до конца игры с «Детройтом » и отметился 2 подборами и 1 потерей. «Хит» одержали победу – 121:110.

Основную часть игр сезона Голдин проводит в G-лиге, где в 20 матчах он набирает в среднем 10,9 очка, 6,9 подбора и 2 блок–шота.