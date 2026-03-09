12

Виктор Вембаньяма и Тайлер Хирро стали лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и защитник «Майами» Тайлер Хирро стали лучшими игроками 20-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно.

На прошедшей неделе Вембаньяма набирал в среднем 26 очков, 10,5 подбора и 4,8 блок-шота за игру. «Сперс» выиграли все четыре встречи.

Хирро при показателях 26,3 очка и 5,5 подбора с 51,7% реализации трехочковых помог «Хит» также оформить четыре победы подряд.

Витя и правда был прекрасен, особенно в матче с Хьюстоном, давно не видел чтобы он так двигался быстро. Это радует очень.
Хирро был действительно горяч на этой неделе, в этих матчах несколько очень тяжёлых мячей забросил.
Нормальный такой пул крутых американских беляшей сейчас в НБА, и Хирро когда не травмирован определенно один из них.
Не хватает комментария Помора
Ответ inqvizitor
Не хватает комментария Помора
Это тот, который говорит, что Хирро помойка, и из-за него Уэйер и команда играют только хуже?
Ответ SergoSSS
Это тот, который говорит, что Хирро помойка, и из-за него Уэйер и команда играют только хуже?
Я ваще про Тайлера ничего такого не говорил. Играет, как умеет. Говорил, что куда-то пропала трёха, а про потери и его "защиту" все знают. Да, на этой неделе он хорошо сыграл, но надо учитывать, что две игры были с Бруклином, а Тройт был без Томпсона. Начал, кстати, швырять и попадать трёхи, как я ему советовал и дело пошло. Претензии были к Спо, который не мог найти ему места в составе и урезал время Уэйру в т.ч. Сейчас нет Пауэлла и Уигги и Тайлер в первой пятёрке, где выходит ещё и Гарднер. Однако и Уэйру есть место, а в концовках они ваще вдвоём с Бэмом феерит в защите и набирает дабл-даблы. Возможно дело в том, что Спо наглухо вывел из состава Уёвича, совершенно нулевого. Так что хотелось бы верить, что в мозгах у Херро всё встало на с вои места, а ещё больше, что у Спо. Посмотрим
Хирро был очень хорош. Очень важно достичь стабильности. Тогда можно подольше задержаться в по
Ответ Денис Кёнигсберг
Хирро был очень хорош. Очень важно достичь стабильности. Тогда можно подольше задержаться в по
Жаль, что у Майами выстреливает либо Хирро, либо Пауэлл. Когда оба в составе, им становится тесно. Есть вариант, конечно, разводить по минутам, но обоим важно играть много и со старта, чтобы почувствовать бросок. С другой стороны у них пока не было много совместных матчей, кто-то один постоянно травмирован, может быть смогут как-то притереться.
Ответ Answer1
Жаль, что у Майами выстреливает либо Хирро, либо Пауэлл. Когда оба в составе, им становится тесно. Есть вариант, конечно, разводить по минутам, но обоим важно играть много и со старта, чтобы почувствовать бросок. С другой стороны у них пока не было много совместных матчей, кто-то один постоянно травмирован, может быть смогут как-то притереться.
Хирро совсем недавно брал лучшего 6, но наверно с его текущем уровнем, как-то унизительно запихивать его на скамейку.

Летом придется Хит хорошенько подумать, как развиваться дальше. Пауэлла вряд ли отпустят (хотя возраст намекает, что окно его прайма буквально на ближайших 2-3 года и надо Хит выменивать еще одну звезду), а вот Тайлер станет ценным активом, за счет которого можно выторговать условного Янниса или кого-то из ранга топ10 лиги.
Стараюсь верить , что хирро ментально сможет повзрослеть и перейти на другой уровень и без травм конечно
Ответ Mr Robot
Стараюсь верить , что хирро ментально сможет повзрослеть и перейти на другой уровень и без травм конечно
Хоть бы хоть бы
