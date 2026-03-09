Виктор Вембаньяма и Тайлер Хирро стали лучшими игроками недели в НБА
НБА назвала лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и защитник «Майами» Тайлер Хирро стали лучшими игроками 20-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно.
На прошедшей неделе Вембаньяма набирал в среднем 26 очков, 10,5 подбора и 4,8 блок-шота за игру. «Сперс» выиграли все четыре встречи.
Хирро при показателях 26,3 очка и 5,5 подбора с 51,7% реализации трехочковых помог «Хит» также оформить четыре победы подряд.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
Нормальный такой пул крутых американских беляшей сейчас в НБА, и Хирро когда не травмирован определенно один из них.
Летом придется Хит хорошенько подумать, как развиваться дальше. Пауэлла вряд ли отпустят (хотя возраст намекает, что окно его прайма буквально на ближайших 2-3 года и надо Хит выменивать еще одну звезду), а вот Тайлер станет ценным активом, за счет которого можно выторговать условного Янниса или кого-то из ранга топ10 лиги.