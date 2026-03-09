Виктор Вембаньяма и Тайлер Хирро стали лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и защитник «Майами» Тайлер Хирро стали лучшими игроками 20-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно.

На прошедшей неделе Вембаньяма набирал в среднем 26 очков, 10,5 подбора и 4,8 блок-шота за игру. «Сперс» выиграли все четыре встречи.

Хирро при показателях 26,3 очка и 5,5 подбора с 51,7% реализации трехочковых помог «Хит» также оформить четыре победы подряд.