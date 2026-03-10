0

«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом

«Баскония» ведет продвинутые переговоры с центровым Джесси Эдвардсом. По информации BasketNews, 25-летний нидерландский баскетболист может усилить команду на остаток сезона, однако сыграть сможет только в чемпионате Испании, так как сроки регистрации в Евролиге уже истекли.

Эдвардс завершил сезон в Австралии, где его «Мельбурн Юнайтед» выбыл в плей-ин НБЛ. Во втором профессиональном сезоне он набирал в среднем 13,5 очка, 8,5 подбора и 1,1 блок-шота за 22 минуты, войдя в Топ-5 лиги по подборам.

В 2024 году Эдвардс не был выбран на драфте, но подписал двусторонний контракт с «Миннесотой» и провел два матча в НБА.

«Баскония» идет 18-й в Евролиге (9-21), но в чемпионате Испании занимает 4-е место (14-6).

Источник: BasketNews
logoБаскония
Джесси Эдвардс
logoчемпионат Испании
НБЛ
возможные переходы
