  • Егор Дёмин пропустит оставшуюся часть сезона из-за обострения плантарного фасциита левой стопы
51

Егор Дёмин пропустит оставшуюся часть сезона из-за обострения плантарного фасциита левой стопы

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин выбыл до конца сезона.

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин пропустит оставшуюся часть сезона из-за обострения плантарного фасциита левой стопы.

Ожидается, что 20-летний игрок вернется к баскетбольной активности в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития «Нетс».

В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин сыграл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за 25 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энтони Слэйтера в соцсети Х
Здоровья нашему слону
Из положительного - можно больше не смотреть на мучения/матчи «Бруклина».
Жаль Егора. Сезон был для него очень неплохим. Теперь только готовиться к следующему. Но, в первую очередь, выздоровления!
Обидно, значит топ 10 сезона, потенциальное попадание в символическую сборную новичков - все теперь мимо.
Шпора, конечно, очень неприятная штука, но странно что в НБА с их медициной не смогли оперативно справиться с проблемой при помощи той же УВТ и довели до повторного обострения…
Ответ _Baltik_
Обидно, значит топ 10 сезона, потенциальное попадание в символическую сборную новичков - все теперь мимо. Шпора, конечно, очень неприятная штука, но странно что в НБА с их медициной не смогли оперативно справиться с проблемой при помощи той же УВТ и довели до повторного обострения…
Правило 65 игр не распространяется на Новичка года и сборную новичков. Так что шансы есть.
Ответ Van
Правило 65 игр не распространяется на Новичка года и сборную новичков. Так что шансы есть.
Какие? Он и так еле-еле в топ-10, дальше только вниз
Танкуем, сегодня мы с тобой танкуем
Ответ Tornado of Souls
Танкуем, сегодня мы с тобой танкуем
если бы танковали, то наоборот давали бы ему играть больше
Жаль, сезон хороший получался. Удачи Егору, вернуться ещё сильнее!
Ответ Игорь Васильев
Жаль, сезон хороший получался. Удачи Егору, вернуться ещё сильнее!
Сезон получился неровный.
да там до конца сезона ниче не осталось, а бруклин танкует весь сезон, просто решили поберечь и дать полностью вылечиться от этой гадости
С другой стороны будет больше возможности набрать мышечную массу, тренировки то он не прекратит)
Ответ Anton Totsamyi
С другой стороны будет больше возможности набрать мышечную массу, тренировки то он не прекратит)
Только вот зачем это нужно? Для того, чтобы кидать трехочковые, мышцы не сильно нужны (спросите у Рэджи Миллера).
То, что нужно Егору - это скорость, атлетизм и дриблинг. Мышечная масса тут может только навредить.
Западники обсуждают. «Трудно сказать, вызвана ли травма его техникой бега с приземлением на пятку, или же он начал бегать так из-за этой травмы, потому что не мог нормально задействовать стопу…»

Игра Егора за «Реал» против Траоре.
https://m.youtube.com/watch?v=Urgv8MFlf7w
Ответ Scorpion69
Западники обсуждают. «Трудно сказать, вызвана ли травма его техникой бега с приземлением на пятку, или же он начал бегать так из-за этой травмы, потому что не мог нормально задействовать стопу…» Игра Егора за «Реал» против Траоре. https://m.youtube.com/watch?v=Urgv8MFlf7w
Спасибо за видео! Какой быстрый и креативный был Дёмин раньше!

Даже лейапы на 180 крутил, проходы, данки, всё смело...

Суховато дался переход в тяжи. Надеюсь, освободит голову от боязни ошибиться в развитии карьеры и доверится Богу (в которого верит), будет собой свободным и интересным
Ответ Scorpion69
Западники обсуждают. «Трудно сказать, вызвана ли травма его техникой бега с приземлением на пятку, или же он начал бегать так из-за этой травмы, потому что не мог нормально задействовать стопу…» Игра Егора за «Реал» против Траоре. https://m.youtube.com/watch?v=Urgv8MFlf7w
Обалдеть 🔥
Здоровья! Вся надежда теперь на Голдина
Ответ Алексей Ильин
Здоровья! Вся надежда теперь на Голдина
С такой фамилией Голдину нужно перебираться на Манхэттен и отрывать ювелирный магазин или букмекерскую контору. Зря тратит время, стуча мяч об пол.
Рекомендуем