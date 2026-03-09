Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин выбыл до конца сезона.

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин пропустит оставшуюся часть сезона из-за обострения плантарного фасциита левой стопы.

Ожидается, что 20-летний игрок вернется к баскетбольной активности в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития «Нетс».

В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин сыграл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за 25 минут на площадке.