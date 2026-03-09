Егор Дёмин пропустит оставшуюся часть сезона из-за обострения плантарного фасциита левой стопы
Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин выбыл до конца сезона.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин пропустит оставшуюся часть сезона из-за обострения плантарного фасциита левой стопы.
Ожидается, что 20-летний игрок вернется к баскетбольной активности в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития «Нетс».
В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин сыграл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за 25 минут на площадке.
Шпора, конечно, очень неприятная штука, но странно что в НБА с их медициной не смогли оперативно справиться с проблемой при помощи той же УВТ и довели до повторного обострения…
То, что нужно Егору - это скорость, атлетизм и дриблинг. Мышечная масса тут может только навредить.
Игра Егора за «Реал» против Траоре.
https://m.youtube.com/watch?v=Urgv8MFlf7w
Даже лейапы на 180 крутил, проходы, данки, всё смело...
Суховато дался переход в тяжи. Надеюсь, освободит голову от боязни ошибиться в развитии карьеры и доверится Богу (в которого верит), будет собой свободным и интересным