Сын Хакима Оладжувона, Азиз, выбрал университет Стэнфорд

Азиз Оладжувон присоединится к команде университета Стэнфорда.

«Тренерский штаб дал понять, что я важен для них не только как спортсмен, но и как личность. Это многое для меня значило в процессе выбора», – сказал молодой баскетболист.

Азиз Оладжувон – 18-летний форвард ростом 201 см. Он занимает 40-ю строчку в рейтинге ESPN 100 среди выпускников 2026 года.

В лиге Nike EYBL прошлой весной и летом Оладжувон набирал в среднем 16,4 очка, 7,4 подбора и 3,2 передачи за 19 игр. По ходу сезона он продемонстрировал прогресс в игре с периметра, реализовав 42% трехочковых бросков на турнире Nike Peach Jam в июле, включая одну игру, в которой он забросил шесть трехочковых и набрал 25 очков.