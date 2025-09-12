Официально оформлено соглашение о продаже «Портленда» расширившейся инвестиционной группе Тома Дандона

Начался процесс перехода прав собственности на «Блэйзерс».

Фонд Пола Аллена объявил об официальном оформлении соглашения о продаже «Портленда». Клуб оценивается в сумму около 4,25 миллиарда долларов.

Инвестиционная группа Том Дандона, владельца хоккейной «Каролины», пополнилась новым именем. К Марку Зару из Blue Owl Capital и Шилу Тайлу из Collective Global присоединился семейный трастовый фонд семьи Чернг. Основатели сети ресторанов Panda Express с капиталом порядка 7,5 миллиарда стали самими богатыми в команде Тома Дандона.

Сделка должна быть полностью завершена к концу года.