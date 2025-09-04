Небойша Чович: «Аврамович и Вукчевич будут в порядке»
Федерация Сербии уточнила состояние своих игроков.
Тристан Вукчевич пропустил матч с Турцией с неприятными ощущениями в задней поверхности бедра.
Алекса Аврамович получил травму пятки в первой половине. По итогам медицинского обследования, защитник избежал серьезной травмы, но все еще может пропустить первый матч плей-офф с Финляндией.
«Аврамович вернулся с обследования и все будет хорошо. Тристан Вукчевич тоже будет в порядке, надеюсь, мы сможем избежать дальнейших травм», – поделился глава сербской федерации Небойша Чович.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
