Небойша Чович: «Аврамович и Вукчевич будут в порядке»

Федерация Сербии уточнила состояние своих игроков.

Тристан Вукчевич пропустил матч с Турцией с неприятными ощущениями в задней поверхности бедра.

Алекса Аврамович получил травму пятки в первой половине. По итогам медицинского обследования, защитник избежал серьезной травмы, но все еще может пропустить первый матч плей-офф с Финляндией.

«Аврамович вернулся с обследования и все будет хорошо. Тристан Вукчевич тоже будет в порядке, надеюсь, мы сможем избежать дальнейших травм», – поделился глава сербской федерации Небойша Чович.