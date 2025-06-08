Дирк Новицки и Тони Паркер присутствуют на финале «Ролан Гаррос»

Дирк Новицки и Тони Паркер сфотографировались на «Ролан Гаррос».

Чемпионы НБА немец Дирк Новицки и француз Тони Паркер посетили матч за титул «Ролан Гаррос» между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Фото с легендами НБА опубликовано в официальном аккаунте теннисного турнира в соцсети X.

Фото: аккаунт «Ролан Гаррос» в соцсети X.