Дирк Новицки и Тони Паркер присутствуют на финале «Ролан Гаррос»
Дирк Новицки и Тони Паркер сфотографировались на «Ролан Гаррос».
Чемпионы НБА немец Дирк Новицки и француз Тони Паркер посетили матч за титул «Ролан Гаррос» между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
Фото с легендами НБА опубликовано в официальном аккаунте теннисного турнира в соцсети X.
Фото: аккаунт «Ролан Гаррос» в соцсети X.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Ролан Гаррос» в соцсети X
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