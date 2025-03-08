Миленко Богичевич: «Наша проблема – нестабильность»

Миленко Богичевич порассуждал о поражении от ЦСКА (69:87).

«Автодор» реализовал только 25% трехочковых бросков в ответ на 48,1% точности от ЦСКА. Рывок 8:0 в начале 3-й четверти от москвичей закрепил их преимущество в матче.

«Мы довольно неплохо провели первую половину и часть третьей четверти. Да, я недоволен тем, как мы начали вторую половину, но в целом поддерживали хороший ритм.

Снова наша проблема – нестабильность. У нас было много взлетов и падений во время матча. Но в целом, считаю, мы показали хорошую игру», – заявил главный тренер саратовцев.