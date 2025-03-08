Миленко Богичевич: «Наша проблема – нестабильность»
Миленко Богичевич порассуждал о поражении от ЦСКА (69:87).
«Автодор» реализовал только 25% трехочковых бросков в ответ на 48,1% точности от ЦСКА. Рывок 8:0 в начале 3-й четверти от москвичей закрепил их преимущество в матче.
«Мы довольно неплохо провели первую половину и часть третьей четверти. Да, я недоволен тем, как мы начали вторую половину, но в целом поддерживали хороший ритм.
Снова наша проблема – нестабильность. У нас было много взлетов и падений во время матча. Но в целом, считаю, мы показали хорошую игру», – заявил главный тренер саратовцев.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости