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Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет УГМК

Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Омский «Нефтяник» дома сыграет с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

Нефтяник – УГМК

23 декабря. 16:00

Положение команд: УГМК – 13-0, МБА – 9-4, Динамо Курск – 9-4, Надежда – 9-4, Ника – 7-6, Динамо Новосибирск – 5-7, Енисей – 5-8, Самара – 5-8, Нефтяник – 4-9, Спарта энд К – 3-10, Динамо Москва – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
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Нефтяник жен
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