Райан Данн о высоком проценте реализации: «Нужно блокировать посторонний шум»
Райан Данн рассказал об ожиданиях от своего броска.
Новичок «Финикса» реализует 44% трехочковых бросков при 5 попытках за матч в среднем.
«Частично ожидал подобного. Надеюсь, что продолжу показывать такую статистику. Пока только начало года, показатели будут меняться в верхнюю и нижнюю стороны. Самым главным для меня будет блокировать посторонний шум. Потому что я знаю, что многие начнут заявлять, что я не могу бросать, если будет неудачная серия.
Так что стараюсь быть осторожным. Процент вряд ли будет слишком высоким или слишком низким. Примерно в нынешнем направлении», – заявил форвард.
Перед драфтом считалось, что у игрока проблемы с точностью с дистанции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
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