Игроки WNBA выходят из коллективного соглашения с лигой. У сторон есть время до октября 2025 года, чтобы заключить новую сделку

Игроки WNBA решили выйти из коллективного соглашения с лигой.

Теперь у сторон есть время до октября 2025 года, чтобы заключить новую сделку. В противном случае начнется локаут.

У баскетболисток был установлен дедлайн до 1 ноября, чтобы воспользоваться опцией и выйти из текущей сделки.