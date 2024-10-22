Игроки WNBA выходят из коллективного соглашения с лигой. У сторон есть время до октября 2025 года, чтобы заключить новую сделку
Игроки WNBA решили выйти из коллективного соглашения с лигой.
Теперь у сторон есть время до октября 2025 года, чтобы заключить новую сделку. В противном случае начнется локаут.
У баскетболисток был установлен дедлайн до 1 ноября, чтобы воспользоваться опцией и выйти из текущей сделки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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