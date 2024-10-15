Владислав Емченко: «Никакого давления по поводу лидерства «Локо» не испытываю»

Владислав Емченко рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Локомотив‑Кубань» на старте нового сезона Единой лиги ВТБ добился шести побед в шести матчах и лидирует в турнирной таблице.

– «Локомотив» добился максимального результата на старте сезона: шесть побед в шести встречах. Бремя лидерства не давит?

– Нет, никакого давления по этому поводу точно не испытываю. Надеюсь, что вся команда со мной по этому поводу согласится. Конечно же, очень хочется продолжить победную серию. Каждый матч очень интересен и является проверкой для нас.

– Впереди у железнодорожников домашняя встреча с «Уралмашем». Это довольно неудобный соперник для вас.

– Очень непростой соперник. С ними действительно всегда играть очень трудно. Что на выезде, что дома. У екатеринбуржцев хорошо укомплектованный состав, опытный тренер, видна идея, видна система. Думаю, что ожидается интересная плотная игра, и мы сделаем все возможное, чтобы продолжить нашу победную серию, – сказал защитник кубанцев.