Владислав Емченко: «Никакого давления по поводу лидерства «Локо» не испытываю»
«Локомотив‑Кубань» на старте нового сезона Единой лиги ВТБ добился шести побед в шести матчах и лидирует в турнирной таблице.
– «Локомотив» добился максимального результата на старте сезона: шесть побед в шести встречах. Бремя лидерства не давит?
– Нет, никакого давления по этому поводу точно не испытываю. Надеюсь, что вся команда со мной по этому поводу согласится. Конечно же, очень хочется продолжить победную серию. Каждый матч очень интересен и является проверкой для нас.
– Впереди у железнодорожников домашняя встреча с «Уралмашем». Это довольно неудобный соперник для вас.
– Очень непростой соперник. С ними действительно всегда играть очень трудно. Что на выезде, что дома. У екатеринбуржцев хорошо укомплектованный состав, опытный тренер, видна идея, видна система. Думаю, что ожидается интересная плотная игра, и мы сделаем все возможное, чтобы продолжить нашу победную серию, – сказал защитник кубанцев.
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