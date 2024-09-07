Женская НБА. «Сиэтл» примет «Финикс»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата женской НБА
«Сиэтл» дома сыграет с «Финиксом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Сиэтл – Финикс
8 сентября. 4:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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