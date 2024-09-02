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Женская НБА намерена расширить состав лиги до 16 клубов к 2028 году

Женская НБА добавит еще один клуб после «Портленда»

В 2025 году в лиге дебютирует «Голден Стэйт». Через сезон к нынешнему составу присоединятся клубы из Торонто и Портленда, доведя количество команд до 15. Лига намерена добавить к списку участников еще одного к 2028 году.

Лига уже расширялась до 16 членов в 2000 году, однако не сумела удержаться в этом составе. Взрывной рост популярности женского баскетбола в этом сезоне с приходом Кейтлин Кларк позволяет рассчитывать на интерес инвесторов и зрительской аудитории.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportico
logoженская НБА
logoКейтлин Кларк
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