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НБА – лидер среди спортивных лиг США по количеству подписчиков в Instagram

У НБА 88,8 миллиона подписчиков в Instagram

Это самый большой показатель среди спортивных лиг США.

1. НБА – 88,8 (миллиона);

2. UFC – 43,5;

3. WWE – 32,7;

4. НФЛ – 30,2;

5. MLB – 11,3;

6. НХЛ – 6,6;

7. PGA Tour – 5,2;

8. МЛС – 4,6.

Самыми популярным среди спортсменов стали Лионель Месси (504 млн) и Дуэйн The Rock Джонсон (395 млн). Леброн Джеймс (160 млн) – на третьем месте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Nation в сети X
logoЛеброн Джеймс
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoНБА
logoНХЛ
logoUFC
PGA Tour
logoНФЛ
logoMLB
WWE
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