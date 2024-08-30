НБА – лидер среди спортивных лиг США по количеству подписчиков в Instagram
У НБА 88,8 миллиона подписчиков в Instagram
Это самый большой показатель среди спортивных лиг США.
1. НБА – 88,8 (миллиона);
2. UFC – 43,5;
3. WWE – 32,7;
4. НФЛ – 30,2;
5. MLB – 11,3;
6. НХЛ – 6,6;
7. PGA Tour – 5,2;
8. МЛС – 4,6.
Самыми популярным среди спортсменов стали Лионель Месси (504 млн) и Дуэйн The Rock Джонсон (395 млн). Леброн Джеймс (160 млн) – на третьем месте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Hoops Nation в сети X
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