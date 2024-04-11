Стали известны даты матчей плей-ин и плей-офф Единой лиги ВТБ

Лига ВТБ опубликовала даты матчей плей-ин и плей-офф сезона-2023/24.

Время матчей будет определено позже.

Плей-ин

17 апреля 2024, матч №1: «Уралмаш» — «Самара»

17 апреля 2024, матч №2: Команда 3 (группы Б) — Команда 4 (группы Б)

20 апреля 2024, матч №3: Проигравший игры №1 — Победитель игры №2

Победитель матча №1 получает 7-й посев в плей-офф.

Победитель матча №3 получает 8-й посев в плей-офф.

Плей-офф

Четвертьфинальные серии (серия до 3 побед по схеме 2+2+1)

Четвертьфинал №1: Команда 1 — Команда 8 (23 апреля 2024, 25 апреля 2024, 28 апреля 2024, 30 апреля 2024*, 3 мая 2024*)

Четвертьфинал №2: «Локомотив-Кубань» — «ПАРМА» (23 апреля 2024, 25 апреля 2024, 28 апреля 2024, 30 апреля 2024*, 3 мая 2024*)

Четвертьфинал №3: Команда 2 — Команда 7 (22 апреля 2024, 24 апреля 2024, 27 апреля 2024, 29 апреля 2024*, 2 мая 2024*)

Четвертьфинал №4: Команда 3 — Команда 6 (22 апреля 2024, 24 апреля 2024, 27 апреля 2024, 29 апреля 2024*, 2 мая 2024*)

Полуфинальные серии (серия до 4 побед по схеме 2+2+1+1+1)

Полуфинал №1: Победитель четвертьфинала №1 — Победитель четвертьфинала №2 (6 мая 2024, 8 мая 2024, 11 мая 2024, 13 мая 2024, 16 мая 2024*, 19 мая 2024*, 22 мая 2024*)

Полуфинал №2: Победитель четвертьфинала №3 — Победитель четвертьфинала №4 (5 мая 2024, 7 мая 2024, 10 мая 2024, 12 мая 2024, 15 мая 2024*, 18 мая 2024*, 21 мая 2024*)

Серия за 3-е место (серия до 3 побед по схеме 2+2+1)

Проигравший полуфинала №1 — Проигравший полуфинала №2 (25 мая 2024, 27 мая 2024, 30 мая 2024, 1 июня 2024*, 4 июня 2024*)

Финальная серия (серия до 4 побед по схеме 2+2+1+1+1)

Победитель полуфинала №1 — Победитель полуфинала №2 (26 мая 2024, 28 мая 2024, 31 мая 2024, 2 июня 2024, 5 июня 2024*, 8 июня 2024*, 11 июня 2024*)