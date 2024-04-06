Чемпионат Италии. «Брешия» встретится с «Дертоной»

Теги результаты чемпионат Италии Брешия Дертона Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдет один матч.

«Брешия» дома встретится с «Дертоной»

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Брешия – Дертона
Дата проведения
6 апреля, 21.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 18-7, Виртус – 17-8, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Реджо-Эмилия – 14-11, Тренто – 13-12, Дертона – 13-12, Пистоя – 13-12, Наполи – 12-13, Динамо Сассари – 12-13, Скафати – 11-14, Ваноли Кремона – 10-15, Тревизо – 10-15, Варезе – 9-16, Бриндизи – 7-18, Виктория Либертас – 7-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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