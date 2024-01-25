Джейсон Кидд: «Увольнение Эдриана Гриффина заставило всех остальных тренеров насторожиться»

Джейсон Кидд считает, что будущее любого главного тренера НБА не гарантировано.

По словам Кидда, увольнение Эдриана Гриффина «заставило всех остальных тренеров насторожиться»: их могут уволить даже при одном из лучших результатов в , цитирует главного тренера « » обозреватель Брэд Таунсенд.

«Бакс» расстались с Гриффином после 30 побед в 43 встречах. «Даллас» идет 8-м на Западе с результатом 24-20.