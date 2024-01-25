Джейсон Кидд: «Увольнение Эдриана Гриффина заставило всех остальных тренеров насторожиться»

Теги Эдриан Гриффин Даллас Милуоки Джейсон Кидд НБА Баскетбол

Джейсон Кидд считает, что будущее любого главного тренера НБА не гарантировано.

По словам Кидда, увольнение Эдриана Гриффина «заставило всех остальных тренеров насторожиться»: их могут уволить даже при одном из лучших результатов в НБА, цитирует главного тренера «Далласа» обозреватель Брэд Таунсенд.

«Бакс» расстались с Гриффином после 30 побед в 43 встречах. «Даллас» Кидда идет 8-м на Западе с результатом 24-20.

2 комментария
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Как будто в первый раз такое, когда звездный игрок которому в попу дуют не сдружился с тренером, при нормальном положении в таблице, и его уволили
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Ответ boller_73
Как будто в первый раз такое, когда звездный игрок которому в попу дуют не сдружился с тренером, при нормальном положении в таблице, и его уволили
Справедливости ради дело не только в "не сдружился". Бакс играли странно и с прицелом на плей-офф - слабо. Две последние игры с Детройтом были очень показательны, за такое реально можно увольнять...
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