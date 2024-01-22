Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Самсунспор»

Теги результаты чемпионат Турции Меркезефенди Самсунспор Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

«Меркезефенди» примет «Самсунспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Самсунспор
Дата проведения
22 января, 19.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 15-2, Фенербахче – 14-3, Бешикташ – 13-4, Каршияка – 11-6, Маниса – 9-8, Петким Спор – 9-8, Дарушафака – 8-9, Галатасарай – 8-9, Тюрк Телеком – 7-10, Бахчешехир – 7-10, Бурсаспор – 7-10, Тофаш – 7-10, Бююкчекмедже – 7-11, Меркезефенди – 5-10, Бодрумспор – 4-11, Самсунспор – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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