«Источник и поставщик энергии». Музыкант Эдди Веддер написал эссе о Деннисе Родмане

Теги Чикаго НБА Деннис Родман Баскетбол

Фронтмен рок-группы Pearl Jam написал эссе о легенде «Буллс» Деннисе Родмане.

«Выиграли бы «Буллс» 72 матча в сезоне-95/96 и завершили бы тот исторический сезон уверенным чемпионством, если бы 91-й номер не выкладывался полностью от кольца до кольца и не доминировал в трехсекундной зоне? Возможно, но крайне маловероятно.

Совпадение ли то, что в каждом сезоне, который Деннис провел в черно-красной форме, он был лидером НБА по подборам? И что в каждом из тех сезонов они становились чемпионами? Три подряд? Совпадение? Очень сомневаюсь. Он был источником и поставщиком энергии и необузданного духа», – написал Эдди Веддер.

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6 комментариев
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Госспидя, Спортс!!!! Я чуть в штаны не наложил, читая заголовок!!!!!!! Долгих лет ,мистер Червь)))))
+17
0
+17
согласен с предыдущим комментатором, такие заголовки сразу наводят на ужасные мысли.
+7
0
+7
кстати, всегда интересно помечтать о том, какого уровня игры достиг бы Родман, если бы постоянно не бухал и не тусовался.
Но возможно, он как пьяный мастер, а бухло и вечеринки делали его сильнее 😁
+4
0
+4
Ответ Джонни-массажист
Госспидя, Спортс!!!! Я чуть в штаны не наложил, читая заголовок!!!!!!! Долгих лет ,мистер Червь)))))
Совсем не соображают
+4
0
+4
Ответ Artur Prokopchuk
кстати, всегда интересно помечтать о том, какого уровня игры достиг бы Родман, если бы постоянно не бухал и не тусовался. Но возможно, он как пьяный мастер, а бухло и вечеринки делали его сильнее 😁
Я думаю истории о постоянных выпивках сильно преувеличены прессой, алкоголики на таком уровне не достигают успеха, это просто невозможно. Дэннис, возможно, любил выбить, но вспахивать любил гораздо больше
+4
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+4
Я ремнём бы выпорол автора этого заголовка.
+1
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