«Источник и поставщик энергии». Музыкант Эдди Веддер написал эссе о Деннисе Родмане

Фронтмен рок-группы Pearl Jam написал эссе о легенде «Буллс» Деннисе Родмане.

«Выиграли бы «Буллс» 72 матча в сезоне-95/96 и завершили бы тот исторический сезон уверенным чемпионством, если бы 91-й номер не выкладывался полностью от кольца до кольца и не доминировал в трехсекундной зоне? Возможно, но крайне маловероятно.

Совпадение ли то, что в каждом сезоне, который провел в черно-красной форме, он был лидером по подборам? И что в каждом из тех сезонов они становились чемпионами? Три подряд? Совпадение? Очень сомневаюсь. Он был источником и поставщиком энергии и необузданного духа», – написал Эдди Веддер.