Брайан Адамс войдет в штаб Монти Уильямса в «Детройте»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Брайан Адамс Баскетбол

Брайан Адамс станет помощником главного тренера «Пистонс».

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс, чьи «Пистонс» в субботу вечером завершили 28-матчевую проигрышную серию, решил пригласить Адамса, поскольку ассистент Дэн Берк отсутствовал в команде в течение последнего месяца по причине, которую Уильямс назвал «личной ситуацией».

Проведя большую часть последнего десятилетия в «Филадельфии» и «Клипперс» под руководством Дока Риверса, Адамс получил должность главного тренера «Тайбэя» в Тайваньской лиге Т1 на сезон-2023/2024.

По словам источников ESPN, Адамс вернется в НБА, чтобы присоединиться к «Пистонс» по ходу их предстоящей выездной серии по командам Западной конференции.

Адамс провел два сезона (2018-2020) в качестве главного тренера «Клипперс» в Лиге G.

9 комментариев
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It’s a new world, it’s a new start
It’s alive with the beating of a young heart
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Единственный в НБА с Грэмми!
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All for love будет теперь мотивировать в раздевалке)
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Ответ Пенис Лукаку
It’s a new world, it’s a new start It’s alive with the beating of a young heart
Всё-таки главнее

Look into my eyes you will see
What you mean to me
Search your heart search your soul
And when you find me there you’ll search no more

-)
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Игра "Угадай с закрытыми глазами, о чем будут комментарии".
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You know it’s true
Everything I do, I do it for you
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А теперь вот такой бы сюжет - они побеждают 28 матчей подряд...
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Интересно, в штаб он вошёл сразу с гитарой?
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cloud number nine)
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