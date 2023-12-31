Брайан Адамс войдет в штаб Монти Уильямса в «Детройте»
Брайан Адамс станет помощником главного тренера «Пистонс».
Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс, чьи «Пистонс» в субботу вечером завершили 28-матчевую проигрышную серию, решил пригласить Адамса, поскольку ассистент Дэн Берк отсутствовал в команде в течение последнего месяца по причине, которую Уильямс назвал «личной ситуацией».
Проведя большую часть последнего десятилетия в «Филадельфии» и «Клипперс» под руководством Дока Риверса, Адамс получил должность главного тренера «Тайбэя» в Тайваньской лиге Т1 на сезон-2023/2024.
По словам источников ESPN, Адамс вернется в НБА, чтобы присоединиться к «Пистонс» по ходу их предстоящей выездной серии по командам Западной конференции.
Адамс провел два сезона (2018-2020) в качестве главного тренера «Клипперс» в Лиге G.
It’s alive with the beating of a young heart
Look into my eyes you will see
What you mean to me
Search your heart search your soul
And when you find me there you’ll search no more
-)
Everything I do, I do it for you