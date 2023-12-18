Энтони Эдвардс о склонении девушки к аборту: «В порыве эмоций я использовал слова, которые мне не свойственны и которые не соответствуют тому, во что я верю и кем хочу быть как мужчина»
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс опубликовал сообщение на своей странице в соцсети. Эдвардс прояснил ситуацию после публикации его девушкой переписки, где он склоняет ее к аборту.
Эдвардс выслал ей 100 000 долларов, но отношение баскетболиста задело девушку, и она выложила переписку в сеть.
«В порыве эмоций я использовал слова, которые мне не свойственны и которые не соответствуют тому, во что я верю и кем хочу быть как мужчина.
Все женщины должны получать поддержку и иметь возможность принимать собственные решения относительно своего тела и того, что для них лучше. Решаю свои личные вопросы в частном порядке и в данный момент не буду это комментировать», – написал Эдвардс.
Всех подобных бабёнок не очень то волнуют карьеры и даже свобода этих мужчин, после того как они вбрасывают всё грязное бельё в публично поле. А вот за их никчемное будущее обязательно нужно очень переживать. Очень важно сможет ли она в будущем иметь детей.