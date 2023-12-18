Энтони Эдвардс о склонении девушки к аборту: «В порыве эмоций я использовал слова, которые мне не свойственны и которые не соответствуют тому, во что я верю и кем хочу быть как мужчина»

Теги Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс опубликовал сообщение на своей странице в соцсети. Эдвардс прояснил ситуацию после публикации его девушкой переписки, где он склоняет ее к аборту.

Эдвардс выслал ей 100 000 долларов, но отношение баскетболиста задело девушку, и она выложила переписку в сеть.

«В порыве эмоций я использовал слова, которые мне не свойственны и которые не соответствуют тому, во что я верю и кем хочу быть как мужчина.

Все женщины должны получать поддержку и иметь возможность принимать собственные решения относительно своего тела и того, что для них лучше. Решаю свои личные вопросы в частном порядке и в данный момент не буду это комментировать», – написал Эдвардс.

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7 комментариев
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Ответ hodor 12
Что ж ты фраер сдал назад....
Никуда не сдал, дежурные слова чтобы моралфаги отстали.
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Энтони Эдвардс о том, что обыграет Эмджея один на один: «В порыве эмоций я использовал слова, которые мне не свойственны и которые не соответствуют тому, во что я верю и кем хочу быть как мужчина»
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Ответ Локоть Артеста
Эдвардс трясся за собственную шкуру. За свои поступки надо нести ответственность. А то что у девушки после аборта были бы немалые шансы стать бесплодной. Сотней косарей он бы не отделался.
Так он и понес ответственность и забашлял 100к на аборт, что не так?
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Ответ Локоть Артеста
Эдвардс трясся за собственную шкуру. За свои поступки надо нести ответственность. А то что у девушки после аборта были бы немалые шансы стать бесплодной. Сотней косарей он бы не отделался.
Почему его это должно волновать ?
Всех подобных бабёнок не очень то волнуют карьеры и даже свобода этих мужчин, после того как они вбрасывают всё грязное бельё в публично поле. А вот за их никчемное будущее обязательно нужно очень переживать. Очень важно сможет ли она в будущем иметь детей.
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