Энтони Эдвардс о склонении девушки к аборту: «В порыве эмоций я использовал слова, которые мне не свойственны и которые не соответствуют тому, во что я верю и кем хочу быть как мужчина»

Атакующий защитник «Миннесоты» опубликовал сообщение на своей странице в соцсети. Эдвардс прояснил ситуацию после публикации его девушкой переписки, где он склоняет ее к аборту.

Эдвардс выслал ей 100 000 долларов, но отношение баскетболиста задело девушку, и она выложила переписку в сеть.

«В порыве эмоций я использовал слова, которые мне не свойственны и которые не соответствуют тому, во что я верю и кем хочу быть как мужчина.

Все женщины должны получать поддержку и иметь возможность принимать собственные решения относительно своего тела и того, что для них лучше. Решаю свои личные вопросы в частном порядке и в данный момент не буду это комментировать», – написал Эдвардс.