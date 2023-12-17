Карл-Энтони Таунс: «Просто хочу, чтобы Эдвардс раскрыл свой потенциал. Это моя обязанность»

Тяжелый форвард «Миннесоты» ответил на вопрос, как поддерживает первого номера драфта-2020 .

«Я просто хочу, чтобы Эдвардс раскрыл свой потенциал. И моя задача, ведь я уже ветеран, постараться сделать все возможное, чтобы помочь ему в этом. Это моя обязанность. Так что я полностью на его стороне.

В конце концов, команда – это все, что у нас есть. Могу сказать вам это на собственном опыте. Очень ценю это, ведь Энт всегда рядом, и все остальные партнеры также поддерживают тебя. Особенно с учетом того, через что мне пришлось пройти, это очень много значит», – объяснил Таунс.