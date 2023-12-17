Карл-Энтони Таунс: «Просто хочу, чтобы Эдвардс раскрыл свой потенциал. Это моя обязанность»

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Тяжелый форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс ответил на вопрос, как поддерживает первого номера драфта-2020 Энтони Эдвардса.

«Я просто хочу, чтобы Эдвардс раскрыл свой потенциал. И моя задача, ведь я уже ветеран, постараться сделать все возможное, чтобы помочь ему в этом. Это моя обязанность. Так что я полностью на его стороне.

В конце концов, команда – это все, что у нас есть. Могу сказать вам это на собственном опыте. Очень ценю это, ведь Энт всегда рядом, и все остальные партнеры также поддерживают тебя. Особенно с учетом того, через что мне пришлось пройти, это очень много значит», – объяснил Таунс.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Че он несет)🤦🏾
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий