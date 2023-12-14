Дуайт Ховард покинул Тайвань и может продолжить карьеру в «Паленсии»

Центровой Дуайт Ховард покинул тайваньский клуб «Таоюань Леопардс», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Американец может продолжить карьеру в Испании. По информации испанского журналиста Пабло Фернандеса, чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс» на прошлой неделе получил предложение от «Паленсии».

Ранее сообщалось, что Ховард рассматривает варианты продолжения карьеры в Евролиге, а также в Еврокубке. Центровой готов подписать контракт без опции досрочного расторжения ради возвращения в .