Дуайт Ховард покинул Тайвань и может продолжить карьеру в «Паленсии»

Теги возможные переходы Дуайт Ховард НБА чемпионат Испании Паленсия Баскетбол

Центровой Дуайт Ховард покинул тайваньский клуб «Таоюань Леопардс», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Американец может продолжить карьеру в Испании. По информации испанского журналиста Пабло Фернандеса, чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс» на прошлой неделе получил предложение от «Паленсии».

Ранее сообщалось, что Ховард рассматривает варианты продолжения карьеры в Евролиге, а также в Еврокубке. Центровой готов подписать контракт без опции досрочного расторжения ради возвращения в НБА.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий