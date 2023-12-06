Нихад Джедович бросил мяч в голову Мартинаса Гебена. Пост АСВ об эпизоде вызвал недовольство тренеров

Форвард «Уникахи» во время матча чемпионата Испании бросил мяч в голову из «Манресы».

Гебен в этот момент находился за пределами площадки. Оказавшийся рядом с боковой линей Джедович таким образом сохранил владение для своей команды.

В официальном аккаунте АСВ выложили этот момент с подписью «С нетерпением ждем ваши ответы по теме. Отметьте друга, который знает их все и может соперничать с Джедовичем в мастерстве».

Пост АСВ вызвал недовольство испанских тренеров. Руководящий «Манресой» Педро Мартинес посетовал на то, что лига сделала акцент на развлекательной составляющей, никак не поощрив действия Гебена, который бросился за мячом в отчаянном прыжке.

Коллегу поддержал тренер «Уникахи» .

«Педро Мартинес прав. Мне кажется неправильным, что действия Джедовича ценятся больше, чем то, что сделал бросившийся за мячом игрок.

Гебен боролся до самого конца, пытаясь достать безнадежный мяч, а это одна из самых ценных вещей в спорте. Но лига сфокусировалась на том, что я не особо люблю», – констатировал Наварро.