Нихад Джедович бросил мяч в голову Мартинаса Гебена. Пост АСВ об эпизоде вызвал недовольство тренеров
Форвард «Уникахи» Нихад Джедович во время матча чемпионата Испании бросил мяч в голову Мартинаса Гебена из «Манресы».
Гебен в этот момент находился за пределами площадки. Оказавшийся рядом с боковой линей Джедович таким образом сохранил владение для своей команды.
В официальном аккаунте АСВ выложили этот момент с подписью «С нетерпением ждем ваши ответы по теме. Отметьте друга, который знает их все и может соперничать с Джедовичем в мастерстве».
Пост АСВ вызвал недовольство испанских тренеров. Руководящий «Манресой» Педро Мартинес посетовал на то, что лига сделала акцент на развлекательной составляющей, никак не поощрив действия Гебена, который бросился за мячом в отчаянном прыжке.
Коллегу поддержал тренер «Уникахи» Ибон Наварро.
«Педро Мартинес прав. Мне кажется неправильным, что действия Джедовича ценятся больше, чем то, что сделал бросившийся за мячом игрок.
Гебен боролся до самого конца, пытаясь достать безнадежный мяч, а это одна из самых ценных вещей в спорте. Но лига сфокусировалась на том, что я не особо люблю», – констатировал Наварро.